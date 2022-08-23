Юран заявил о готовности возглавить «Спартак»

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о том, заинтересован ли он в работе в «Спартаке».

Отметим, 53-летний специалист покинул должность главного тренера подмосковного клуба 9 августа. Он руководил коллективом с февраля этого года.

– Хотел бы я тренировать «Спартак»? Спросите у любого тренера, ответ будет такой: однозначно да! Задача у этой команды одна – стать чемпионом России и выиграть Кубок! Поэтому, конечно, тренировать «Спартак» – мечта любого специалиста! – цитирует Юрана «РБ-Спорт».

Добавим, что в своей игровой карьере Юран дважды выступал за «Спартак» – в 1995 и 1999 годах. Всего за красно-белых он отыграл 32 матча, забил девять голов и отдал 12 результативных передач. Вместе с командой футболист стал чемпионом России.