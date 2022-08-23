Кунде может бесплатно покинуть «Барселону» по окончании летнего трансферного окна

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде может уйти из каталонского клуба в конце лета 2022 года.

По информации испанских СМИ, в контракте 23-летнего француза прописан пункт, позволяющий ему расторгнуть трудовое сотрудничество с сине-гранатовыми в случае, если его не смогут зарегистрировать до 31 августа.

Отметим, что Кунде пропустил уже второй матч чемпионата Испании кряду по причине того, что каталонцы не могут внести игрока в заявку на сезон-2022/23.

Напомним, Кунде перешел в «Барселону» из «Севильи» за 50 миллионов евро, подписав с командой пятилетний контракт.