Варан - о переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед»: У него много способностей

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал подробности перехода хавбека Каземиро из «Реала» в стан «красных дьяволов».

«Каземиро не нуждался в моих уговорах, чтобы перейти в «Манчестер Юнайтед», но ясно, что я разговаривал с ним перед этим трансфером.

У него много способностей. Он очень силен, и я думаю, что он может принести команде стабильность, хороший баланс между атакой и защитой и настрой на победу. У него сильный характер на поле», — цитирует Варана английские СМИ.

Напомним, что Каземиро защищал цвета «Реала» с июля 2015 года. Всего за мадридцев он отыграл 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Вместе с командой футболист стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов и трехкратным чемпионом Испании.