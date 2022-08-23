«Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с нападающим ПСВ Гакпо

Форвард ПСВ Коди Гакпо все ближе к тому, чтобы перейти в «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно.

Согласно данным британских СМИ, руководство «красных дьяволов» достигло договоренности с 23-летним нидерландцем по поводу условий личного контракта.

Ранее появилась новость, что клуб из Эйндховена хочет заработать на продаже своего футболиста более 40 миллионов евро.

Напомним, что Гакпо является воспитанником академии ПСВ. За взрослую команду он отыграл 141 матч, забил 45 голов и отдал 37 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В составе сборной Нидерландов футболист провел семь встреч (2 гола).