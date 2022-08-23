Кейлор Навас близок к переходу в «Наполи»

«Наполи» в ближайшее время официально оформит сделку по переходу голкипера «ПСЖ» Кейлора Наваса.

По информации СМИ из Италии, клубы находятся в шаге от того, чтобы завершить обмен футболистами. Отмечается, что 35-летний костариканец отправится в Неаполь, а игроком парижан станет полузащитник «партенопейцев» Фабиан Руис.

Ранее появилась новость, что опытный вратарь готов уйти из французской команды.

Напомним, что Навас выступает за «ПСЖ» с сентября 2019 года. Всего за клуб он отыграл 106 матчей, пропустил 86 голов и отстоял 49 раз «на ноль». Его контракт истекает летом 2024-го.