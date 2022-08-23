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Агент Головина считает, что россиянин мог бы заиграть в «ПСЖ»

Александр выступает за «Монако» с 2018-го года.
23 августа 2022 14:39
автор: Александр Бойченко

Александр Клюев, футбольный агент, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, считает, что россиянин мог бы заиграть в «ПСЖ».

— «ПСЖ» — сильнейший клуб Франции и один из лучших в мире. Как вы считаете, Александр бы потянул подобный уровень?

— 100% и Саша не раз это уже доказывал, - приводит слова Клюева Метарейтинг.

Головин пополнил состав «Монако» в 2018 году, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов евро. В общей сложности на счету 26-летнего полузащитника 135 матчей за «монегасков», 17 голов и 25 результативных передач. Действующий контракт рассчитан до окончания сезона-2023/24.

источник: «Метарейтинг»
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