Массажист Кокорина: «Саша на тренировке три забил. Тут чисто тренерская ошибка

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, уверен, что тренерский штаб совершает большую ошибку в том, что не выпускает россиянина на поле.

«В последний раз общались числа 20-21-го. Поговорили о том, как и что ему надо сделать, как лучше восстановиться, какие компрессики. Он очень хорошо отыграл в двустороночке, гол забил, поприветствовал президента «Фиорентины», который там присутствовал, но не стал ничего говорить.

И тем не менее они его не ставят. Потом он на тренировочке ещё три забил. То есть он тренируется. Я думаю, тут чисто тренерская ошибка», — приводит слова Колесникова «РБ Спорт».

Добавим, что за 1,5 года, проведенных в Италии, форвард всего десять раз выходил на поле и не совершил ни одного результативного действия.