Тренер ПСВ ван Нистелрой сообщил о том, что клуб хочет сохранить в своем составе нападающего Гакпо

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой отреагировал на появившуюся новость о том, что форвард клуба Коди Гакпо может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что английская команда согласовала с 23-летним нидерландцем условия личного контракта.

– Наша позиция ясна – мы хотим сохранить Гакпо. Его отношение к тренировкам ни капли не изменилось. Это очень хорошо для молодого игрока, – сказал ван Нистелрой во время пресс-конференции.

Напомним, что Гакпо – воспитанник академии ПСВ. Всего за клуб он забил 45 голов и отдал 37 результативных передач в 141 матче. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2025/26.