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Тренер ПСВ ван Нистелрой сообщил о том, что клуб хочет сохранить в своем составе нападающего Гакпо

Ранее стало известно, что футболист близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
23 августа 2022 15:28
автор: Владислав Корегин

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой отреагировал на появившуюся новость о том, что форвард клуба Коди Гакпо может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что английская команда согласовала с 23-летним нидерландцем условия личного контракта.

– Наша позиция ясна – мы хотим сохранить Гакпо. Его отношение к тренировкам ни капли не изменилось. Это очень хорошо для молодого игрока, – сказал ван Нистелрой во время пресс-конференции.

Напомним, что Гакпо – воспитанник академии ПСВ. Всего за клуб он забил 45 голов и отдал 37 результативных передач в 141 матче. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2025/26.

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Тренер ПСВ ван Нистелрой сообщил о том, что клуб хочет сохранить в своем составе нападающего Гакпо
Ранее стало известно, что футболист близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
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