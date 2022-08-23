Полузащитник «Рубина» Хакшабанович близок к переходу в «Селтик»

Хавбек «Рубина» и сборной Черногории Сеад Хакбашанович близок к переходу в шотландский «Селтик».

Об этом сообщают шотландские СМИ.

23-летний игрок сборной Черногории был давней целью Анге Постекоглу, и сделка, как говорят, неизбежна.

В концовке прошлого сезона 23-летний полузащитник воспользовался опцией ФИФА о приостановке контракта с российским клубом и поехал играть в Швецию за «Юргорден». За эту команду он провел 11 матчей и забил два гола при двух ассистах.

Действующий контракт с «Рубином» рассчитал до окончания сезона-2025/26.