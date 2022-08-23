«Торпедо» может перейти под контроль китайского банка

Один из банков Китая заинтересован в покупке московского «Торпедо». Такой информацией располагает телеграм-канал «Раздевалка».

Ранее юрист Александр Добровинский сообщил, что некий китайский банк рассматривает возможность покупки российского клуба, однако, какого конкретно, он не уточнил.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Торпедо» пробилось в РПЛ. В данный момент команда занимает 16-е место в таблице, набрав 1 очко. К слову, с 2017 года клуб принадлежит бизнесмену Роману Авдееву.