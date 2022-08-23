Эрик тен Хаг: Молодые футболисты «МЮ» должны равняться на Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выделил тройку игроков, на которых должны равняться молодые футболисты английского клуба.

По его словам, особого внимания заслуживают нападающий Криштиану Роналду, защитник Рафаэль Варан и полузащитник Карлос Каземиро.

«Эти парни выиграли множество трофеев и я надеюсь, что их присутствие в команде позитивно скажется на молодых футболистах. Они должны равняться на этих игроков», – заявил голландец, чьи слова приводят британские СМИ.

Напомним, Роналду, Варан и Каземиро долгое время выступали за мадридский «Реал», вместе с которым четыре раза выигрывали Лигу чемпионов.