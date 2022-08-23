Морелос был исключен из состава «Рейнджерс» на решающий матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПСВ

Колумбийский форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос был исключен главным тренером Джованни ван Бронкхорстом из заявки шотландской команды на ответную встречу с нидерландским ПСВ.

Как сообщают британские СМИ, Джованни ван Бронкхорст отказался от участия колумбийского нападающего в ответном матче из-за уровня физической подготовки и других проблем, в том числе связанных с отношением игрока.

Отмечается, после открытого обсуждения главного тренера «Рейнджерс» поддержали в его решении остальные игроки команды.

Кроме того, шотландский клуб приостановил переговоры о новом контракте колумбийца.

Напомним, 26-летний нападающий, недавно вернувшийся в команду после долгого перерыва из-за травмы бедра, был удален с поля через 13 минут после того, как вышел на замену во встрече шотландской премьер-лиги с «Хибернианом» (2:2).

Добавим, что первый матч плей-офф Лиги чемпионов состоялся 16 августа и завершился вничью – 2:2. Решающая встреча за выход в групповую стадию клубного европейского турнира состоится в среду, 24 августа, в Нидерландах и начнется в 22:00 по московскому времени.