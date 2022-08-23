Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Морелос был исключен из состава «Рейнджерс» на решающий матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПСВ

Встреча состоится в среду, 24 августа, в Эйндховене (Нидерланды) на арене «Филипс».
23 августа 2022 17:35
автор: Андрей Ефимов

Колумбийский форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос был исключен главным тренером Джованни ван Бронкхорстом из заявки шотландской команды на ответную встречу с нидерландским ПСВ.

Как сообщают британские СМИ, Джованни ван Бронкхорст отказался от участия колумбийского нападающего в ответном матче из-за уровня физической подготовки и других проблем, в том числе связанных с отношением игрока.

Отмечается, после открытого обсуждения главного тренера «Рейнджерс» поддержали в его решении остальные игроки команды.

Кроме того, шотландский клуб приостановил переговоры о новом контракте колумбийца.

Напомним, 26-летний нападающий, недавно вернувшийся в команду после долгого перерыва из-за травмы бедра, был удален с поля через 13 минут после того, как вышел на замену во встрече шотландской премьер-лиги с «Хибернианом» (2:2).

Добавим, что первый матч плей-офф Лиги чемпионов состоялся 16 августа и завершился вничью – 2:2. Решающая встреча за выход в групповую стадию клубного европейского турнира состоится в среду, 24 августа, в Нидерландах и начнется в 22:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Кейлор Навас близок к переходу в «Наполи»
Опытный костариканец оказался не нужен тренерскому штабу «ПСЖ».
23.08.2022 17:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В «Баварии» объяснили, почему Холанд не перешел в мюнхенский клуб
Норвежец выступает за «Манчестер Сити».
23.08.2022 17:40
Футбол
автор: Александр Бойченко
Морелос был исключен из состава «Рейнджерс» на решающий матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПСВ
Встреча состоится в среду, 24 августа, в Эйндховене (Нидерланды) на арене «Филипс».
23.08.2022 17:35
Футбол
автор: Андрей Ефимов
Эрик тен Хаг: Молодые футболисты «МЮ» должны равняться на Роналду
Ранее сообщалось, что тренер не рассчитывает на игрока.
23.08.2022 17:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Каземиро заявил, что хочет выиграть АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед»
Бразилец настроен серьезно.
23.08.2022 16:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Зенит» выкупил у «Спартака» правого защитника Дамира Шайхтдинова
Сумма сделки составила 34 тысячи евро.
23.08.2022 16:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Торпедо» может перейти под контроль китайского банка
В данный момент клубом владеет российский бизнесмен Роман Авдеев.
23.08.2022 16:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Полузащитник «Рубина» Хакшабанович близок к переходу в «Селтик»
Концовку прошлого сезона полузащитник доигрывал в «Юргордене».
23.08.2022 16:14
Футбол
автор: Александр Бойченко
Тренер ПСВ ван Нистелрой сообщил о том, что клуб хочет сохранить в своем составе нападающего Гакпо
Ранее стало известно, что футболист близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
23.08.2022 15:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
Массажист Кокорина: Саша на тренировке три забил. Тут чисто тренерская ошибка
Россиянин не появлялся на поле в официальных матчах с прошлой зимы.
23.08.2022 15:17
Футбол
автор: Александр Бойченко
Салах догнал Джеррарда, Модрич превзошел Роналду. Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Крик души или шантаж? Что стоит за желанием Нобоа уйти в ЦСКА
Лидер «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью эквадорскому блогеру признался в том, ЦСКА предлагает ему контракт на два года.
Ну и как теперь Газизову выбивать миллионы у Федуна? Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
Гол на день рождения! Как Ракицкий испортил дебют Дзюбы в Турции (видео)
В первом матче за новую команду - «Адана Демирспор» - экс-капитан «Зенита» Артем Дзюба отметился голом в ворота «Фенербахче», но проиграл (2:4).
16 тренеров, 8 гендиректоров, минус 168 миллионов евро и три (или семь?) трофеев. Главные цифры о «Спартаке» Федуна
Спустя 18 лет Леонид Федун покинул пост президента «Спартака». Подводим статистические итоги эпохи.
Федун продал «Спартак». Ну и?
Утро 22 августа порадовало огромную армию спартаковских фанатов хорошими новостями.
«Федун хотел оставить «Спартак» на первом месте, но «Динамо» все испортило». Червиченко — о смене власти у красно-белых
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением об уходе из столичного клуба Леонида Федуна.
«Плачу горькими слезами. Больше не поспорю с Заремой». Анзор Кавазашвили — об уходе Федуна из «Спартака»
Ветеран и легенда «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «Плеймейкеру» по горячим следам расставание Леонида Федуна с клубом.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 22.08.2022: на кону 5 650 000 рублей!
22 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Доживет» ли до сентября? Бывший тренер «Спартака» подвис в Лейпциге
Тучи сгущаются над главным тренером «Лейпцига» Доменико Тедеско. По данным немецких СМИ, экс-тренер «Спартака» может лишиться своего нынешнего поста уже в августе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика