В «Баварии» объяснили, почему Холанд не перешел в мюнхенский клуб

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, почему норвежский форвард Эрлинг Холанд не перешел в мюнхенский клуб в летнее трансферное окно.

«Конечно, у нас было несколько разговоров, это не секрет. Мы говорили о вещах, которые мы могли бы сделать вместе. В итоге не получилось по разным причинам. Я не хочу обвинять игрока. Он выбрал тот вариант, который, по его мнению, был для него оптимальным.

Думаю, все приняли правильное решение», — цитирует Салихамиджича немецкие СМИ.

Напомним, что в прошедшем сезоне Холанд принял участие в 30 матчах за «Боруссию» во всех турнирах, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач.

В летнее трансферное окно норвежец пополнил ряды «Манчестер Сити» за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне АПЛ форвард провел три матча, забил три гола и отдал один ассист.