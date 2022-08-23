Хакшабанович перейдет в «Селтик» за 2 миллиона евро. «Рубин» купил игрока за 6,5 млн

Полузащитник «Рубина» и сборной Черногории Сеад Хакбашанович перейдет в шотландский «Селтик» за 2 миллиона евро.

Об этом сообщают английские СМИ.

По словам источника, недавно черногорец прошел медицинское обследование, после которого должен официально стать игроком шотландцев. Стоимость трансфера составит около 2 миллионов евро.

В концовке прошлого сезона 23-летний полузащитник воспользовался опцией ФИФА о приостановке контракта с российским клубом и поехал играть в Швецию за «Юргорден». За эту команду он провел 11 матчей и забил два гола при двух ассистах.

Действующий контракт с «Рубином» рассчитал до окончания сезона-2025/26.