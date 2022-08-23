Мостовой – о работе Писарева в «Химках»: Чудовищный результат. Неправильно было убирать Юрана

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал руководство «Химок» за увольнение Сергея Юрана. По его словам, новый тренер команды Николай Писарев лишь усугубил положение подмосковного клуба.

«Команда в последних двух играх показала чудовищный результат, пропустив, если не ошибаюсь, шесть мячей. И это нормально? Неправильно было убирать Юрана. Логики никакой в этом решении нет», – цитирует Мостового Metaratings.ru.

Напомним, в данный момент «Химки» занимают девятое место в РПЛ, набрав семь очков. Что касается Писарева, то он никогда не работал в высшем дивизионе страны.