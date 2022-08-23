Фанаты «Манчестер Юнайтед» атаковали автобус со школьниками из Южной Африки возле «Олд Траффорд»

В понедельник, 22 августа, автобус, перевозивший туристическую группу школьников из Южной Африки, подвергся ошибочному нападению агрессивно настроенных фанатов «Манчестер Юнайтед».

Инцидент произошел чуть более чем в полумиле от домашнего стадиона «манкунианцев» возле паба The Tollgate, где фанаты «Юнайтед» собрались в огромном количестве на марш протеста против владельцев клуба, семьи Глейзеров, сообщают британские СМИ.

Как отмечается, пассажиров автобуса, по-видимому, приняли за болельщиков «Ливерпуля» или даже за команду гостей.

Адам Брэдшоу, водитель и владелец автобусной компании, сказал:

«Это была школьная группа из Южной Африки, отправившаяся в футбольный тур. Они приехали сюда, чтобы посетить как можно больше клубов Великобритании и сыграть несколько игр.

Часть программы заключалась в том, чтобы пойти вчера вечером на игру, потому что все они большие фанаты «Манчестер Юнайтед». Все они были в шарфах и футболках и пребывали в восторге от игры.

Когда мы были возле того паба, в нас стали кидать бутылки и банки. Детям пришлось прятаться под сиденьями и в проходах. Я работаю в Манчестере, и вся задняя часть автобуса исписана крупными буквами «Манчестер» с большой манчестерской пчелой. Трудно поверить, что они думали, что мы болельщики «Ливерпуля».

Напомним, что встреча 3-го тура английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» прошла в минувший понедельник и завершилась победой «манкунианцев» со счетом 2:1.