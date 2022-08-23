Кержаков, Денисов, Данни и Погребняк вошли в заявку «Зенита» на матч легенд против «Спартака»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала заявку команды на ответный матч легенд против московского «Спартака».
Вратари: Вячеслав Малафеев, Юрий Окрошидзе;
Защитники: Алексей Игонин, Валерий Цветков, Александр Анюков, Константин Лобов;
Полузащитники: Анатолий Тимощук, Роман Широков, Константин Зырянов, Владимир Быстров, Константин Коноплев, Игорь Денисов, Данни, Владислав Радимов;
Нападающие: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Максим Астафьев, Алехандро Домингес, Павел Погребняк;
Добавим, что встреча состоится 2 сентября в Москве на «Открытии Банк Арене». Первый матч завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.