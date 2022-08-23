Эррера разорвал контракт с «ПСЖ» ради возвращения в «Атлетик» из Бильбао

Испанский полузащитник Андер Эррера разорвал контракт с «Пари Сен-Жермен». В ближайшее время он вернется в Ла Лигу, где будет выступать за «Атлетик» из Бильбао.

33-летний футболист разорвал контракт с парижским клубом, действовавший до июня 2024 года. Вскоре он вернется в «Атлетик Бильбао», за который выступал с 2011 по 2014 год. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в соцсетях.

Эррера перешел в «ПСЖ» в 2019 году из «Манчестер Юнайтед». За это время он успел сыграть во французском клубе 95 матчей, забить шесть голов и отдать столько же результативных передач.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 10 миллионов евро.