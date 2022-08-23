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Карпин оценил работу Федуна в российском футболе

С 2004 года бизнесмен владел московским «Спартаком».
23 августа 2022 19:24

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал уход Леонида Федуна с должности владельца московского клуба.

Напомним, в понедельник, 22 августа, бизнесмен, владевший командой с 2004 года, продал контрольный пакет акций «Лукойлу».

«Для меня Федун – не знаковая фигура для российского футбола. Федун и Федун. Еще раз: ну, ушел и ушел – дальше то что? Он молодец, что потратил столько лет и денег вместе с «Лукойлом» для «Спартака». Я ему благодарен, что в «Спартаке» провел столько времени. Это личное», – заявил Карпин для «РБ-Спорт».

Леонид Федун приобрел «Спартак» в 2004 году. За 18 лет его правления команда выиграла чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

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