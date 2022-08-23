Мама мальчика, чей телефон разбил Роналду, рассказала подробности разговора с игроком

Сарра Келли, мать 14-летнего мальчика с инвалидностью, чей телефон разбил форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказал подробности телефонного звонка с португальцем.

Об этом сообщают английские СМИ.

«Через день после инцидента мне позвонил человек по имени Серхио, который представился личным помощником Роналду. Он предложил встретиться с футболистом, но я отказалась. Он сказал: «Вы знаете, кто такой Роналду?» Я сказал: «Конечно, знаю, и мой ответ — нет». Я положила трубку и заплакала. Я испугалась. Как они смеют?

Через несколько дней этот человек снова позвонил и сказал, что Роналду хотел бы поговорить со мной лично. Звонил Криштиану, и он показался мне самым высокомерным человеком, с которым я когда-либо разговаривал. Позже он снова позвонил, представился и предложил встретиться с семьей. Он сказал: «Я хороший отец». Но я ответила, что никогда не говорила, что он плохой отец. Он продолжил: «У меня было ужасное воспитание, я потерял отца». Я ответила: «У всех нас слезливая история, Криштиану. Мой отец был молод, когда он скончался. У меня был рак».

«Я знаю, что у мальчика проблемы», — сказал Роналду. Я отметил: «У него нет проблем, у него инвалидность. А вот у тебя есть проблемы». Он снова извинился и добавил: «Я не сделал ничего плохого». Криштиану подчеркнул, что никого не пинал, не убивал и не бил.

Это воспламенило во мне ярость, мое сердце забилось быстрее. Я сказала: «Вы ударили моего сына по руке и сказали, что никому не причиняете вреда?» Роналду ответил, что не хочет, чтобы это попало в СМИ или в суд. Он отметил, что у него хорошая команда юристов, которые готовы бороться в суде до самого конца и побеждать», — цитирует Келли Mirror.

Напомним, что после матча один из поклонников при входе в подтрибунное помещение протянул форварду «красных дьяволов» Криштиану Роналду свой телефон, чтобы сфотографироваться с ним, однако португалец отмахнулся от него рукой, в результате чего аппарат упал на землю и разбился.