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Аршавин – о переходе Шайхтдинова из «Спартака»: Надеемся, что Дамир принесет пользу «Зениту»

18-летний футболист пошел по стопам Зелимхана Бакаева.
23 августа 2022 21:18
автор: Артур Гичунцев

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал подписание защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова.

В частности, он заявил, что несмотря на спортивную конкуренцию клубы решили оформить сделку во благо 18-летнего футболиста.

«Мы обсудили детали с Артемом Ребровым, переговорили и нашли точки соприкосновения. Решили, что ради будущего молодого пацана нужно сотрудничать. Соперничество на уровне главных команд – одно, но ради игрока – нужно сотрудничать.

Надеемся, что Дамир принесет нам пользу и мы дадим ему возможность дальше двигаться вперед. Все зависит от самого игрока. Если Сергей Богданович захочет, то пригласит его и на тренировки, и на сборы с главной командой, если он проявит себя», – добавил Аршавин клубной пресс-службе.

Напомним, 18-летний Шайхтдинов – воспитанник красно-белых. В прошлом сезоне Первой лиги он отыграл 8 матчей. Также на его счету 17 встреч в молодежном первенстве страны.

источник: «Советский спорт»
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Аршавин – о переходе Шайхтдинова из «Спартака»: Надеемся, что Дамир принесет пользу «Зениту»
18-летний футболист пошел по стопам Зелимхана Бакаева.
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