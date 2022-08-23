«Рома» объявит о трансфере Белотти в течение 48 часов

Форвард «Торино» Андреа Белотти станет игроком «Ромы». Об этом сообщают итальянские СМИ.
По данным источника, игрок согласовал с «волками» трехлетний договор и будет получать 2,8 млн евро без учета бонусов.
Трансфер нападающего обойдется римлянам в 7 млн евро. Итальянец прибудет в расположение «Ромы» в течение 48 часов.
Также сообщается, что ради перехода в команду Жозе Моуринью Белотти отказался от поездки за рубеж.
В прошлом сезоне Серии А 28-летний форвард провел 22 матча, забил 8 голов и отдал 1 ассист.
источник: «Советский спорт»