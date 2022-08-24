Футболист «Динамо» Моро заключил пятилетний контракт с «Болоньей»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро заключил контракт с «Болоньей».

По данным авторитетного инсайдера Николо Скиры, итальянский клуб договорился с бело-голубыми об аренде 24-летнего футболиста с правом выкупа за шесть млн евро.

С самим Моро подписано соглашение, по которому, в случае полноценного трансфера, он проведет в «Болонье» еще четыре года.

Напомним, Моро выступает за «Динамо» с августа 2020 года. Всего за москвичей он отыграл 66 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитано до лета 2025-го.