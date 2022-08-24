В УЕФА выступили против включения крымских клубов в российский футбол

УЕФА не одобряет работу Президиума ФНЛ по включению крымских клубов в состав участников соревнований под эгидой лиги.

«Исполнительный комитет УЕФА в декабре 2014 года уже сообщил все решения по ситуации в Крыму, а именно: в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января. 2015 г. и чтобы этот регион считался «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», - приводит «Метарейтинг» сообщение пресс-службы УЕФА.

Напомним, что в данный момент соревнования для крымских клубов проводятся под эгидой Крымского футбольного союза.

ФНЛ на последнем Президиуме решил создать рабочую группу, которая должна заняться анализом готовности команд из Крыма к интеграции в российский футбол. Делегация ФНЛ планировала в скором времени отправится на полуостров.