«Наполи» ведет переговоры о покупке вратаря «ПСЖ» Наваса

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас может перейти в «Наполи».

Как сообщает итальянская пресса, сами команды не против трансфера, «Наполи» согласен повторить зарплату 35-летнего голкипера, но тот не хочет терять оговоренные в «ПСЖ» бонусы. За оставшиеся два года контракта он должен в общей сумме получить 18 млн евро.

Представитель итальянской команды вылетел в Париж для урегулирования этого вопроса. Также допускается, что частью трансферной сделки может стать полузащитник «Наполи» Фабио Руис.

Навас не играет за «ПСЖ» в текущем сезоне. Во французском клубе трехкратный победитель Лиги чемпионов находится с 2019 года. Его контракт с «ПСЖ» истекает в 2024-м. Transfermarkt оценивает футболиста в 8 млн евро.