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Активные фанаты «Спартака не намерены посещать матчи команды в ФОНБЕТ Кубке России из-за fan-ID

Данная система обязательна только на финале турнира.
24 августа 2022 11:15
автор: Максим Скороходов

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» не будет посещать матчи команды в ФОНБЕТ Кубке России, несмотря на то, что fan-ID не действует до финала турнира.

«В связи с появлением расписания матчей Кубка России мы еще раз напоминаем — наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остаётся в силе!

Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!» - говорится в заявлении «Фратрии».

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

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Активные фанаты «Спартака не намерены посещать матчи команды в ФОНБЕТ Кубке России из-за fan-ID
Данная система обязательна только на финале турнира.
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