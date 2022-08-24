«Спартак» знает об интересе «Галатасарая» к Николсону, но не намерен продавать форварда

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил интерес «Галатасарая» к нападающему красно-белых Шамару Николсону.

«Мне известно об интересе «Галатасарая», но неизвестно о каких-то договоренностях. Мы не рассматриваем его уход и рассчитываем на Шамара», - приводит слова Мележикова «Метарейтинг».

Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры о трансфере Николсона.

Напомним, 25-летний нападающий перебрался в стан красно-белых в январе 2022 года. В его активе 15 матчей, 8 голов и 2 результативные передачи.