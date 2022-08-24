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«Тоттенхэм» и «Аякс» претендуют на полузащитника «Челси» Зиеша

Марокканский футболист хочет получать больше игрового времени.
24 августа 2022 14:53
автор: Максим Скороходов

«Тоттенхэм» вступил в борьбу с «Аяксом» за полузащитника «Челси» Хакима Зиеша.

По данным, нидерландских СМИ, 29-летний хавбек намерен покинуть клуб, где ему не гарантируют место в основном составе. Возвращению Зиеша в «Аякс» может помешать его желание продолжить карьеру в Англии.

«Тоттенхэм» переключился на Зиеша после того, как провалил переговоры по аренде футболиста «Ромы» Николо Дзаньолы.

Напомним, что Амстердамский клуб продал Зиеша в «Челси» в 2020 году за 40 млн евро. С этого момента хавбек выиграл три трофея за английский клуб, включая победу в Лиге чемпионов.

За «Челси» Зиеш провел 84 матча, в которых забил 14 мячей и отдал десять голевых передач. В настоящий момент его рыночная цена, по данным Transfermarkt, составляет 28 млн евро, а его контракт с «Челси» истекает в 2025 году.

источник: «Советский спорт»
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