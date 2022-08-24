«Реал Сосьедад» принял предложение «Ньюкасла» по Исаку

«Реал Сосьдад» продаст своего нападающего Александра Исака в «Ньюкасл».

Местные СМИ сообщают, что испанский клуб согласился на предложение в 70 млн, помимо этого он может получить бонусом 5 млн и десять процентов от суммы в случае, если «Ньюкасл» продаст 22-летнего шведа другой команде.

Данный трансфер будет рекордным для «Сосьедада», ранее самыми крупными продажами клуба были несколько сделок на сумму в 32 млн евро.

Исак в текущем сезоне принял участие во всех двух матчах своей команды, в которых забил один гол. Всего он забил 44 мяча в 132 играх за «Реал Сосьедад».