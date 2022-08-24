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Фанаты «Локомотива» не будут бойкотировать матчи Кубка России, на которые не нужен fan-ID

Нововведение будет касаться только финального матча.
24 августа 2022 16:46
автор: Александр Шульгин

Фанатскае организация московского «Локомотива» «Объединенный Юг» выступило с заявлением относительно посещаемости матчей команды в Кубке России.

«Товарищеские и кубковые матчи основы сейчас будут возможностью на контрасте показать, какой может быть наша трибуна, возможностью показать антураж футбольного матча, когда для его посещения не требуется никакого «паспорта». Поэтому мы призываем использовать эти шансы на 100% - эти игры пропускать нельзя!», - говорится в публикации сообщества в телеграм-канале.

Напомним, что с 1 декабря использование fan-ID станет обязательным на всех матчах РПЛ. В Кубке России оформить документ нужно будет лишь для посещения финальной встречи.

Ранее активные болельщики «Спартака» заявили, что их бойкот матчей своей команды распространиться и на Кубок России.

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Нововведение будет касаться только финального матча.
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