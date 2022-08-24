В ЭСК признали ошибочным удаление Мампасси в матче против «Химок»

ЭСК РФС признал ошибочным удаление защитника московского «Локомотива» Марка Мампасси в матче шестого тура РПЛ против подмосковных «Химок».

«Большинство членов комиссии не считает нарушение правил со стороны игрока команды «Локомотив» лишением соперника явной возможности забить гол, так как, у соперника отсутствовал контроль мяча. Защитник, прежде чем совершить нарушение правил, успел занять позицию между нападающим и мячом, в связи с чем, скорость атакующего игрока была снижена», - говорится в заявлении комиссии.

Тем самым, эксперты признали, что такой маневр Мампасси давал возможность в дальнейшем вступить в борьбу Станиславу Магкееву.

Добавим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников.