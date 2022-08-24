ЭСК: Карасев обязан был назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Ахматом»

ЭСК РФС признал ошибочным решение Сергея Карасева не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче шестого тура РПЛ с грозненским «Ахматом».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, малозаметный контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «ЦСКА» №78 Игоря Дивеева в собственной штрафной площади, пытающегося заблокировать полет мяча, являлся наказуемым, так как его дальняя рука от соперника была отставлена от тела и делала его размеры больше», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу армейцев, которые продолжают находится в лидирующей тройке турнирной таблицы.