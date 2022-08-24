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Деле Алли станет игроком «Бешикташа» 25 августа

Трансфер оформят на правах аренды.
24 августа 2022 19:51
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли продолжит карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным источника, футболист станет игроком «Бешикташа» на правах аренды. Завтра, 25 августа, англичанин прибудет в расположение новой команды.

Ранее сообщалось, что в соглашение будет включен пункт о выкупе игрока.

Несколько лет назад Алли считался одним из лучших полузащитников мира. Его трансфер оценивался в 100 млн евро, за выступлением хавбека следили «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и другие топ-клубы.

источник: «Советский спорт»
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