Деле Алли станет игроком «Бешикташа» 25 августа

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли продолжит карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным источника, футболист станет игроком «Бешикташа» на правах аренды. Завтра, 25 августа, англичанин прибудет в расположение новой команды.

Ранее сообщалось, что в соглашение будет включен пункт о выкупе игрока.

Несколько лет назад Алли считался одним из лучших полузащитников мира. Его трансфер оценивался в 100 млн евро, за выступлением хавбека следили «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и другие топ-клубы.