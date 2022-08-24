Официально: крымские клубы могут заиграть в российской Первой лиге

Исполняющий обязанности президента Первой лиги Наиль Измайлов заявил, что турнир может включить в свой состав крымские клубы.

Как сообщает пресс-служба лиги, РФС сформировал специальную рабочую группу, задачей которой будет проведение аудита клубов и проверка их инфраструктуры на предмет соответствия требованиям участникам соревнований.

По итогам работы группа предоставит в РФС доклад, на основании которого и будет приниматься окончательное решение.

Напомним, еще в 2014 году УЕФА запретил крымчанам выступать в российских турнирах, объявив полуостров особой зоной.