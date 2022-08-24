Роналду объяснил, почему он хотел перейти в дортмундскую «Боруссию»

Криштиану Роналду рассказал, почему рассматривал переезд в Германию и трансфер в дортмундскую «Боруссию».

Как сообщает немецкая пресса, во-первых, португалец хотел прибавить к своим титулам звание чемпиона Германии. Во-вторых, Дортмунд выступает в Лиге чемпионов, а форвард имеет множество рекламных контрактов, подвязанных к выступлению в главном европейском клубном турнире.

Наконец, Роналду впечатлен посещаемостью домашних матчей «Боруссии». Арена «шмелей» стабильно собирает по 80 тысяч зрителей.

Напомним, что в итоге руководство «Боруссии» призналось, что не потянуло бы финансовые запросы игрока, а сам футболист принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед» после того, как манкунианцы объявили о переходе в команду бывшего одноклубника Криштиану по мадридскому «Реалу» Каземиро.