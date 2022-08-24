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ЦСКА договорился о переходе защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши

Сумма трансфера составит 1,3 млн евро.
24 августа 2022 21:44
автор: Артур Гичунцев

В ближайшее время состав ЦСКА усилит защитник португальского «Портимоненсе» Виллиан Роша. Об этом сообщил российский журналист Иван Карпов.

По его данным, сумма трансфера составит 1,3 млн евро. Еще 300 тысяч евро красно-синие перечислят в качестве бонусов.

Что касается контракта игрока, то он будет рассчитан на три года с опцией продления на один сезон.

В нынешнем сезоне Виллиан Роша, выступающий на позиции центрального защитника, провел 3 матча и не отметился голевыми действиями на поле.

источник: «Советский спорт»
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Сумма трансфера составит 1,3 млн евро.
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