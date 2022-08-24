«Рейнджерс» в меньшинстве обыграл «ПСВ» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Шотландский «Рейнджерс» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов на выезде одержал победу над «ПСВ».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный мяч забил Антонио-Мирко Чолак. Отметим, что с 73-й минуты «Рейнджерс» играл в меньшинстве после удаления Борны Баришича.
Таким образом, учитывая результат первой игры (2:2), в групповой этап Лиги чемпионов попадает шотландский клуб.
Добавим, что «Рейнджерс» является финалистом Лиги Европы сезона 2021/22. В решающем матче за трофей команда в серии пенальти уступила франкфуртскому «Айнтрахту».
Лига чемпионов
Раунд плей-офф. Ответный матч.
«ПСВ» (Эйндховен, Нидерланды) - «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) - 0:1 (0:0).
Гол: Чолак, 60.
Удаление: Баришич, 73.
Первый матч: 2:2.