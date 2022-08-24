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«Копенгаген» сыграл вничью с «Трабзонспором» и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов

Встреча прошла в среду, 24 августа, на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне (Турция) и завершилась вничью – 0:0.
24 августа 2022 23:56

Футболисты турецкого «Трабзонспора» на своем поле не смогли переиграть датский «Копенгаген» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что первый матч, который состоялся в Копенгагене 16 августа, завершился победой датского клуба со счетом 2:1.

Таким образом, по сумме двух встреч «Копенгаген» вышел в групповой этап главного клубного европейского турнира. «Трабзонспор» сыграет в групповом раунде Лиги Европы.

Добавим, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 25 августа в Стамбуле. Матчи первого тура соревнований состоятся 6 и 7 сентября. Финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдет 10 июня 2023 года на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы пройдет 26 августа. Встречи первого тура пройдут 8 сентября. Финал Лиги Европы сезона-2022/23 пройдет 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

источник: «Советский спорт»
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