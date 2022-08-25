«Буде Глимт» с российским вратарем Хайкиным не смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов норвежский «Буде Глимт» на выезде в дополнительное время проиграл загребскому «Динамо» и не смог выйти в групповой этап турнира.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Мислав Оршич, Бруно Петкович, осип Дрмич и Петар Бочкай. Гости ответили голом Альберта Гренбека.

Российский голкипер норвежцев Никита Хайкин провел на поле все 120 минут основного и дополнительного времени.

Напомним, первый матч завершился победой «Буде Глимт» (1:0). Таким образом, по сумме двух встреч дальше идет хорватская команда (4:2).