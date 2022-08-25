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«Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Сити» в благотворительном матче

Команды забили друг другу по три гола.
25 августа 2022 08:15
автор: Владислав Корегин

Футболисты «Барселона» и «Манчестер Сити» сыграли между собой вничью в рамках благотворительного товарищеского матча, который прошел вечером 24 августа на стадионе «Камп Ноу».

Отметим, что в составе хозяев голы забили Пьер-Эмерик Обамеянг (29-я минута), Френки де Йонг (66) и Мемфис Депай (79). «Горожане» ответили забитыми мячами Юлиана Альвареса (21), Коула Палмера (70) и Рияда Мареза (90+9).

Добавим, что игра между командами прошла под девизом солидарности с людьми, страдающими боковым амиотрофическим склерозом. В данный момент от подобного дегенеративного заболевания не было найдено какого-либо лечения.

источник: «Советский спорт»
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