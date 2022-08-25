«Челси» готов заплатить 120 миллионов евро за переход нападающего «Милана» Леау

«Челси» продолжает интересоваться форвардом «Милана» Рафаэлем Леау.

По информации итальянских СМИ, руководство лондонского клуба готово предложить «россонери» 120 миллионов евро за 23-летнего португальца.

Также отмечается, что команда Серии А не планирует продавать своего футболиста этим летом. При этом красно-черные могут рассмотреть вариант с трансфером игрока в случае, если потенциальный покупатель выплатит сумму отступных, равную 150 миллионам евро.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за клуб он отыграл 117 матчей, забил 27 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.