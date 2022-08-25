Клубы из Турции впервые за 27 лет не смогли выйти в групповой этап Лиги чемпионов

Стало известно о том, что в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23 не примет участие ни одна турецкая команда.

Это произошло после того, как «Трабзонспор» не смог пройти «Копенгаген» (1:2, 0:0) в матчах раунда плей-офф квалификации. Ранее турнир на стадии второго квалификационного раунда покинул «Фенербахче», уступивший киевскому «Динамо» (0:0, 1:2).

Отметим, что в последний раз клубы из Турции не выходили в групповой этап ЛЧ в сезоне-1995/96.

Напомним, финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка».