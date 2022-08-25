«Ювентус» не готов платить Депаю 10 миллионов евро в год

«Ювентус» не может договориться с нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем об условиях личного контракта.

По информации итальянских СМИ, 28-летний нидерландец хочет получать в стане туринского клуба 10 миллионов евро за сезон с учетом бонусов. В свою очередь руководство «бьянконери» готово платить футболисту 5-6 миллионов.

Отмечается, что команда Серии А откажется от данного трансфера, если им не удастся достичь компромисса с форвардом сине-гранатовых.

Напомним, что Депай пополнил состав «Барселоны» с июля 2021 года. Всего за каталонцев он провел 37 матчей, забил 13 голов и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.