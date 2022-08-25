Лунев стал единственным игроком из России, который может сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов

В среду, 24 августа, стали известны все команды, которые примут участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Отметим, что норвежский «Буде-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, не смог пройти загребское «Динамо» (2:1, 1:4 ДВ) в рамках раунда плей-офф квалификации.

Ранее турнир покинули «Монако» Александра Головина и «Пюник» Михаила Коваленко. Также в групповой этап не вышел венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.

Таким образом, вратарь «Байера» Андрей Лунев является единственным россиянином, который может сыграть в Лиге чемпионов. Его команда попала в третью корзину при жеребьевке.