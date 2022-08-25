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Голкипер «Ньюкасла» Дубравка может перейти в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды

«Красные дьяволы» ищут конкурента для Давида Де Хеа.
25 августа 2022 10:43
автор: Владислав Корегин

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании вратаря «Ньюкасла» Мартина Дубравки этим летом.

Согласно информации британских СМИ, «красные дьяволы» рассматривают кандидатуру 33-летнего словака в качестве конкурента основному голкиперу клуба Давиду Де Хеа. Отмечается, что «манкунианцы» уже отправили предложение «сорокам» по аренде футболиста до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Дубравка выступает за «Ньюкасл» с июля 2018 года. Всего за команду он отыграл 130 матчей, пропустил 175 голов и 37 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

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