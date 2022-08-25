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«Челси» готов приобрести защитника «Байера» Тапсобу

Нынешняя стоимость футболиста из Буркина-Фасо составляет 35 миллионов евро.
25 августа 2022 10:58
автор: Владислав Корегин

Руководство «Челси» нашло альтернативу защитнику «Лестера» Уэсли Фофана, по трансферу которого лондонский клуб пока не может договориться.

По информации СМИ из Великобритании, «синие» хотят приобрести игрока обороны «Байера» Эдмонда Тапсобу. Ранее в подписании 23-летнего футболиста был заинтересован другой клуб АПЛ, а именно «Арсенал».

Напомним, что Тапсоба выступает за «Байер» с января 2020 года. Всего за «фармацевтов» он принял участие в 94 матчах команды во всех турнирах, забив три гола и отдав один результативный пас. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Рыночная стоимость Тапсобы оценивается в 35 миллионов евро.

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