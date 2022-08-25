Регилон может сменить «Тоттенхэм» на «Лацио»

Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях, 25-летнего испанца хочет подписать «Лацио», рассматривающий игрока в качестве усиления своей оборонительной линии в текущее трансферное окно. Отмечается, что римский клуб планирует арендовать футболиста до конца сезона-2022/23 с правом последующего выкупа.

Напомним, Регилон защищает цвета «Тоттенхэма» с сентября 2020 года. Сумма его трансфера из «Реала» составила 30 миллионов евро. Всего за «шпор» он отыграл 67 матчей, забил два гола и отдал девять результативных передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025-го.