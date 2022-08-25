Семак заявил, что «Зениту» не нужен новый нападающий

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, необходимо ли клубу подписать еще одного нападающего.

По словам наставника петербуржцев, в данный момент он доволен игрой двух форвардов сине-бело-голубых, а именно Ивана Сергеева и Матео Кассьерры.

– Нет желания просить руководство о покупке еще одного нападающего, меня полностью устраивает игра Кассьерры и Сергеева. Действуют игроки хорошо, полезно. Моменты есть, будут забивать. У нас нет проблем с результативностью. Команда забивает и забивает достаточно, – сказал Семак во время брифинга, который состоялся в четверг, 25 августа.

Отметим, что после шести сыгранных туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Лучшим бомбардиров команды является Сергеев, забивший три гола в пяти матчах. В свою очередь Кассьерра пока не отличился забитыми мячами в новом сезоне РПЛ, приняв участие в шести встречах.