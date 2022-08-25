Возвращение технологии определения офсайдных линий в РПЛ запланировано на вторую часть сезона

Глава судейского комитета РФС и председатель ЭСК РФС Павел Каманцев рассказал о том, когда в России сможет вновь заработать технология определения офсайдных линий.

Ранее в РФС заявили об истечении контракта между организацией и провайдером технологии VAR – Hawk-Eye Innovations. В данный момент союз ищет нового партнера.

– Я думаю, что оптимистичный сценарий – это если со всеми правовыми вопросами к зиме мы точно успеем, а вот успеем ли мы через месяц-два – вопрос открытый. Точно мы должны успеть ко второй части сезона. Если получится сделать раньше – это будет хорошо, но здесь есть ряд обстоятельств, которые мы предсказать не можем, начиная от финансовых – можно что-то купить раньше, но это будет сильно дороже, – сказал Каманцев во время брифинга департамента судейства РФС.

Добавим, что в российских турнирах VAR стал использоваться с сезона-2018/19.

Международный совет футбольных ассоциаций одобрил VAR в 2016 году. Первым полноценным турниром, на котором начала использоваться данная система стал Кубок конфедераций 2017 года, прошедший в России.