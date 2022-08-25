Антони обратился к руководству «Аякса» с просьбой договориться с «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни

Фланговый нападающий «Аякса» Антони рассчитывает на то, что в скором времени он станет игроком «Манчестер Юнайтед».

По информации нидерландских СМИ, 22-летний бразилец уже пообщался с руководством амстердамской команды по поводу своего трансфера в стан «красных дьяволов». Отмечается, что футболист попросил решить вопрос с его переходом в ближайшие двое суток.

Согласно данным источника, представители игрока ведут поиски дома в Манчестере. Ранее сообщалось, что клуб АПЛ готов заплатить за переход нападающего 94 миллиона евро.

Напомним, Антони выступает за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе нидерландской команды он отыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.